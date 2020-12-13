Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor
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Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor

13.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:10
Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını halı, battaniye ve branda ile örterek korumaya çalışıyor.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını halı, battaniye ve branda ile örterek korumaya çalışıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bazı araç sahipleri, araçlarını korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında araçlarını kullanamayan vatandaşlar halı, battaniye ve branda ile araçlarını soğuktan korumaya çalışıyor.

Kentte etkili olan don ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin motor kısmı ile cam ve kapılarını donmaması için halı, battaniye ve brandayla kapattı.

Soğuktan üzerleri örtülerek korunan araçlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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