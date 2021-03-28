Kars'ta araçlar dondu, çalışmadı
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Kars'ta araçlar dondu, çalışmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kars'ta araçlar dondu, çalışmadı

KARS (İHA)-Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava araçları dondurdu.

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KARS (İHA)-Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava araçları dondurdu. Donan araçlar başka araçlarla takviye verilerek çalıştırıldı.

Hava sıcaklığının Mart ayında gece sıfırın altına 12 dereceye düştüğü kentte park halindeki araçlar soğuktan dondu. Donan araçlarını çalıştıramayan sürücüler, araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraştı bazı sürücüler ise arkadaşlarının araçlarından kablolarla takviye yaparak araçlarını çalıştırdı.

Hava sıcaklığının eksi 12 derece düştüğünü ifade eden sürücüler, "Kaderimiz bu, coğrafya kaderde de demeyeceksin, ta kendisi bu, dün akşam çalıştırmak istedim dondu. Sabah arkadaş geldi, takviye çekti. Dün akşam eksi 12 ile 15 arasındaydı" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 11 düşmesi nedeniyle bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. - KARS

Kars'ta araçlar dondu, çalışmadı
Kars'ta araçlar dondu, çalışmadı
Kars'ta araçlar dondu, çalışmadı
Kars'ta araçlar dondu, çalışmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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