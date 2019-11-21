Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
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Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı

Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattıKARS'ta, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı, 1 kişi dumandan etkilendi.

21.11.2019 00:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:47
Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı

'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı

KARS'ta, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, çevredekiler ise yangını merak ve üzüntülü gözlerle izledi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
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