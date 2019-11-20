Kars'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
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Kars'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Kars'ta 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

20.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:42
Kars'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

'ta 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İnönü Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden diğer bina sakinleri durumu ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine polis ekiplerince bina boşaltılırken bir vatandaş fenalık geçirdi.

ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA
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