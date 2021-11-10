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Kars'ta anne ve anne adayları bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta anne ve anne adayları bilgilendirildi

Kars'ta 74'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 109 kişi 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirildi.

KARS (İHA) - Kars'ta 74'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 109 kişi 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Polis, hem anneleri bilgilendiriyor, hem de UYUMU uygulamasını nasıl kullanacaklarını anlatarak öğretiyor.

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve UYUMA uygulaması hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 74'ü anne ve anne adayı olmak üzere toplam 109 kişiyle bir araya geldi. Projeler hakkında bilgi ve birikimlerini anne, anne adayları ve katılımcılarla paylaştı. Polisin bu tür etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

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