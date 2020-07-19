Kars'ta anne ile oğulun cesedi su kuyusunda bulundu Kars'ta anne ile oğulun cesedi su kuyusunda bulundu İSTANBUL'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) cesetleri su kuyusunda bulundu.

Kars'ta anne ile oğulun cesedi su kuyusunda bulundu

İSTANBUL'dan Kars'a ev almaya gelen ve 8 gündür kendilerinden haber alınamayan anne Figen Karadağ (46) ile oğlu Mert Karadağ'ın (24) cesetleri su kuyusunda bulundu.

Bir süre önce geldikleri Kars'ın Şehitler Mahallesinde ev bakan anne ile oğlundan haber alınamayınca yakınları durumu jandarma ve polise bildirdi. Kars Emniyet Müdürlüğü kaybolan anne ile oğlunun bulunması için özel bir ekip kurdu. Özel ekibin yaptığı araştırmalar sonucunda bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yakınındaki kuyuda anne ve oğlunun cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itafiye ve AFAD ve 112 ekibi sevk edildi.

Anne ile oğulun cenazesinin bulunduğu olay yerine Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, il Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç bölgeye gelerek bilgi aldı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kuyudaki cesetler çıkarıldı. Anne ile oğulun tüfekle vurularak öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı öğrenildi. Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruştuma başlatıldı.

Kaynak: DHA