Kars'ta Ani'nin fethinin 956. yıl dönümü kutlandı Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 956. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 956. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, Ani Ören Yeri'ndeki yürüyüşle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "956. Fetih Yılında Ani" panelinde, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Doğan ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Alper Altın sunum yaptı.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin elde edilmesinin taçlarının ve basamaklarının Ani'nin fethiyle başladığını söyledi.

Anadolu'nun kapılarının Sultan Alparslan tarafından açılışının ve fethin 956. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Doğu, şunları ifade etti:

"Tabii gönül isterdi ki daha coşkulu bir kutlama yapalım ama maalesef hem dünyamızın hem de ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecinden dolayı maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek biraz daha dar kapsamlı anma yapıyoruz. Aslında 1064 yılında Sultan Alparslan tarafından Ani fethedilip sonrasında da hepimizin bildiği üzere 1071 yılında Malazgirt Zaferi elde ediliyor. Malazgirt Zaferi'nin elde edilmesinin taşları Ani'nin fethiyle başlıyor. Ani ile ilk kez Anadolu'ya giren ecdadımız, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'yle de burada elde ettiği zaferi, kazanımı taçlandırmış oluyor."

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Ani'nin özellikle Türk İslam tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, Orta Asya'dan Anadolu'ya geçiş sürecinde 1064'te Sultan Alparslan'ın bölgeyi fethetmesinin çok somut bir mihenk taşı olarak tarihte yer aldığını vurguladı.

Program sonrası katılımcılara fetih pilavı ikram edildi.

Kaynak: AA