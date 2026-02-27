Haberler

Kars'ta ambulanslara kar geçit vermedi

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, hastalara ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda mahsur kaldı.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, hastalara ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu kırsal kesimde mahsur kalan ambulansları, İl Özel İdaresi ekipleri yoğun uğraşlar sonucu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze Tazekent ve Yağbasa köylerinde rahatsızlanan vatandaşlar için yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, kar ve yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yollarda ilerleyemedi. Kara saplanan ambulanslar, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca durum İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açarak ambulanslara ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu saplandıkları kardan kurtarılan ambulanslar, İl Özel İdaresi araçlarının öncülüğünde köylere ulaştırılarak hastalara müdahale edilmesini sağladı.

Kurtarılan ambulanslardaki sağlık personeli, vakalara zamanında müdahale ederek hastaları Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne nakletti. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
