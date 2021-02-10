Kars'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Kars'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

10.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:41
Kars'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde ağaca çıkan bir kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat ağaçta mahsur kalan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Mahalle sakinlerinden Ümit Şahin, kedinin mahsur kalmasıyla durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini ifade ederek, "Yoldan geçerken kedinin miyavlama sesi duyduk. Kendi çabalarımızla indirmeye çalıştık ama biz yaklaştıkça daha da yükseğe tırmandı. Biz de çözümü itfaiyede bulduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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