Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu - KARS
Kırağıdan genel görüntü Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu KARS - hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlarda ve bitkiler kırağı tuttu.
Kırağıdan genel görüntü Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu
KARS - hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlarda ve bitkiler kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.