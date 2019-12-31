Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu - KARS
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Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu - KARS

Kırağıdan genel görüntü Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu KARS - hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlarda ve bitkiler kırağı tuttu.

31.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:42
Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu - KARS

Kırağıdan genel görüntü 'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu

KARS - hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlarda ve bitkiler kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu - KARS
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