31.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:42

Kırağıdan genel görüntü Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu

KARS - hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Kars'ta ağaçlarda ve bitkiler kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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