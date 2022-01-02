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Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu Kars'ta gece etkili olan sisin ardından ağaçlarda oluşan kırağı tuttu.

KARS (İHA) - Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

KARS - Kars'ta gece etkili olan sisin ardından ağaçlarda oluşan kırağı tuttu.

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kars'ta gece ve sabah erken saatlerde etkili olan sisin ardından cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar beyaza büründü.

Hava sıcaklığını gece eksi 14'ü gördüğü kentte sisle birlikte oluşuna kırağı, kameralara yansıdı. Kars Çayı'nın etrafındaki ağaçların kırağıdan dolayı adeta beyaz çiçek açması ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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