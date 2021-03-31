Kars'ta ağaçlar budanıyor
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Kars'ta ağaçlar budanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta ağaçlar budanıyor

Kars'ta bahar ayı ile birlikte belediye ağaçları buduyor.

Kars'ta bahar ayı ile birlikte belediye ağaçları buduyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca ağaçlara bahar bakımı yapıyor, kent genelinde budama yaparak, ağaçları yaz aylarına hazırlıyor.

Vali/Belediye Başkan Türker Öksüz'ün talimatlarıyla belediye ekipleri tarafından yol güvenliğini, yaya güvenliğini tehlikeye sokacak ve görüntü kirliliği oluşturan ağaçların budama çalışmaları yapılıyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar ile ağaçların gençleştirme budaması da yapılarak yaz aylarına hazırlanması sağlanıyor.

Belediye ekiplerince budanan ağaçların dalları yerden kaldırılarak kent dışına çıkarılıyor. Belediye ekiplerinin ağaç budama çalışmalarının kent genelinde devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta ağaçlar budanıyor
Kars'ta ağaçlar budanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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