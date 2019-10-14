Kars'ta afetlerde toplanma yerleri belirlendi

14.10.2019 16:32

Kars'ta olası bir afet durumunda barınma ve çadırkent alanlarının hazırlanmasına yönelik toplantı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü GAMER Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların olası afet durumunda güvenli şekilde toplanması amacıyla, kent merkezi ile ilçelerinde 20 alan belirlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yapılan toplantıda, şehir merkezinde 10, Kağızman, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde 2'şer, diğer ilçelerin ise her birinde birer alan belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlanan ve afet durumunda afetzedelerin 72 saatlik ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan "Afet ve Acil Durum Çantası" hakkında okullarda eğitim verilmesi kararı alındı.

Kaynak: AA