Kars'ta Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kars'ta Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

KARS (İHA) - Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Afad İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurumlar yetkilileri katıldı.

Toplantıda, yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Toplantıda, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nce alınan tedbirlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.

Toplantı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmaların karara bağlanmasıyla son buldu. - KARS

Kars'ta Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Türker Öksüz, AFAD, Kars, 112, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title