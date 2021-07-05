Kars'ta AFAD İRAP çalıştayı
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Kars'ta AFAD İRAP çalıştayı

Kars'ta AFAD İRAP çalıştayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars AFAD İRAP 2. Çalıştayı AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan'ın katılımıyla yapıldı.

Kars AFAD İRAP 2. Çalıştayı AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Grup Başkanı Mehmet Akif Alkan'ın katılımıyla yapıldı.

Kamu Kurum Kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda Alkan, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayda, Dünya da doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşandığına dikkat çekildi. Hızlı ve düzenli kentleşme, nüfus artışı, iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar gibi mevcut tehlike ve riskler, toplumların güvenli bir ortamda yaşamalarına karşı tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı. Bu tehditler ile baş etmenin en temel yöntemi, hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip bunlara karşı gerekli tedbirleri almak ve böylece toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi her daim mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Çalıştayda ayrıca Türkiye; Jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunduğu hatırlatıldı.

Çalıştay sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve "afetlere dirençli toplum" hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayatidir. Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir" denildi. - KARS

Kars'ta AFAD İRAP çalıştayı
Kars'ta AFAD İRAP çalıştayı
Kars'ta AFAD İRAP çalıştayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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