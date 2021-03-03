Kars'ta AFAD ekipleri Deprem Haftası dolasıyla vatandaşları bilgilendirdi
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Kars'ta AFAD ekipleri Deprem Haftası dolasıyla vatandaşları bilgilendirdi

03.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:28
Kars'ta AFAD ekipleri Deprem Haftası dolasıyla vatandaşları bilgilendirdi

Kars'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 1-7 Mart Deprem Haftası dolasıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Kars'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 1-7 Mart Deprem Haftası dolasıyla vatandaşları bilgilendirdi.

AFAD Müdürlüğü ekiplerince, GAMP Konağı yanında bulunan parkta AFAD çadırı kurulup, arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi.

Vatandaşlara el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı çadırda, önceki yıllarda yaşanan afetlerle ilgili de görseller sergilendi.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu gazetecilere, afetlere karşı vatandaşların bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

AFAD ekiplerinin kurduğu stantlarda cadde üzerinden geçen vatandaşların bilgilendirildiğini ifade eden Doğu, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımız tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olmasının ardından biz de Kars ili olarak, AFAD Müdürlüğümüz ve ilişkide olduğumuz diğer kurumlarımızın da desteğini alarak, bütüncül bir yaklaşımla deprem ve benzeri afetlere karşı duyarlı olmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bugün burada AFAD çadırı kurduk, çadırı ziyaret eden vatandaşlarımıza sunum eşliğinde afetler hakkında, afet öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılıyor."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Aygan da vatandaşların bilgilendirilip olası bir afette can kayıplarının en aza indirilebileceğine işaret ederek, "Başkanlığımız tarafından hazırlanan 11 farklı el broşürünü görevli arkadaşlarımız hafta boyunca dağıtacaklar. Eğitimlerimiz, yıl boyunca devam edecek. Vatandaşlarımızın afetlerde yapması gerekenleri bilmesini ve olası bir afete karşı hazırlıklı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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