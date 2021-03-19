Adliye çalışanları "Kan veren can verir" sloganıyla kan bağışında bulundu

Kars Adalet Sarayı çalışanları ve vatandaşlar, "Kan veren can verir" sloganıyla, Türk Kızılayı'na destek olmak için kan bağışında bulundu.

Kars Adalet Sarayı çalışanları ve vatandaşlar, "Kan veren can verir" sloganıyla, Türk Kızılayı'na destek olmak için kan bağışında bulundu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kan Merkezi iş birliğiyle, adliye binasında kurulan stantlarda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile adliyede görevli hakimler, savcılar ve personel, stantların bulunduğu alana gelerek kan bağışladı.

Başsavcı Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denetim Serbestlik Müdürlüğünün sosyal projelere imza atarak farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Kars Adliyesinde kan bağışlama kampanyası düzenlediklerini anlatan Aygün, "Pandemi sürecinde kanın ciddi bir ihtiyaç olduğunu bilmekteyiz. Bu vesileyle Denetim Serbestlik Müdürlüğümüz kapsamında tüm adliyede Kars Kızılay Şubesi tarafından yapılan kan bağışı kampanyasına bizler de kan vererek dahil oluyoruz. 'Kan veren can verir' sloganıyla vatandaşlarımıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik