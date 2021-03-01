Kars'ta aç kalan kurt ve tilkiler yerleşim yerlerinde yiyecek aradı

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt ve tilkiler, yerleşim yerlerine kadar indi.

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt ve tilkiler, yerleşim yerlerine kadar indi.

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı nedeniyle aç kalan kurt ve tilkiler yiyecek arayışına girdi.

Sarıkamış ilçesinde 2 tilki, akşam saatlerinde yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilerde yiyecek ararken görüntülendi.

Gece saatlerinde de ilçe merkezinde dolaşan kurdun, daha sonra kayak merkezi yolunda yiyecek araması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci