Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

27.08.2019 16:42
Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.

Kaynak: AA
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