Kars'ta 74 gün sonra ilk Cuma namazı
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Kars'ta 74 gün sonra ilk Cuma namazı

Kars'ta 74 gün sonra ilk Cuma namazı Kars'ta, Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

29.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:07

Kars'ta 74 gün sonra ilk Cuma namazı

KARS - Kars'ta, Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Kars Evliya Cami Bahçesi'nde sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara cami bahçesi girişinde maske dağıtıldı. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralların göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek Cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Cuma namazını İl Müftüsü Yusuf Eviş, kıldırdı. 74 gün aranın ardından Evliya Cami bahçesinde binlerce vatandaş Cuma namazını kıldı. Kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlar kontrolü olarak cami bahçesinden ayrıldı. İlk Cuma namazında kent genelinde camiler doldu, taştı.

KRS-

Kars'ta 74 gün sonra ilk Cuma namazı

Kaynak: İHA

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