Kars'ta 7 köyde koronavirüs karantinası
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Kars'ta 7 köyde koronavirüs karantinası

Kars'ta 7 köyde koronavirüs karantinası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta, Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesine bağlı Beyköy karantinaya alındı.

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KARS'ta, Covid-19  salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesine bağlı Beyköy karantinaya alındı. Kentte koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan köy sayısı 7 oldu.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim ilçesi Beyköy, 18 Nisan 2021 Pazar günü saat 11.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan karantinaya alınan Beyköy ile birlikte daha önce merkeze bağlı Mezra Köyü, Yalınkaya Köyü ve Küçük Pirveli Köyü, Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu Köyü, Kağızman ilçesine bağlı Aydınkavak Köyü ile Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu Köyü karantinaya alınmıştı. Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 7'ye yükseldi.

Karantinaya alınan köylerin önünde 24 saat bekleyen jandarma giriş- çıkışlara izin vermiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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