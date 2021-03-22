Kars'ta 7 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars'ta etkili olan kar, yağışı ve tipiden dolayı 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta etkili olan kar, yağışı ve tipiden dolayı 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden Akyaka'da 2, Digor'da 4 ve Sarıkamış'ta 1 olmak üzere toplam 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin kapalı bulunan köy yollarını açma çalışmaları devam ederken, ekiplerin çalışmalarını etkili olan tipi zaman zaman aksatıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı