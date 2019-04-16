Kars'ta 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kars'ta, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'ta, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Kars-Erzurum kara yolu Karakurt mevkisinde 7 kişiyi durdurdu.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, 7 Afganistan uyruklunun pasaportsuz ve vizesiz olarak yurda girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA