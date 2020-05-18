Kars'ta 64 kişilik filyasyon ekibi sahada
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Kars'ta 64 kişilik filyasyon ekibi sahada

Kars'ta Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 64 kişilik filyasyon ekibi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Kars'ta 64 kişilik filyasyon ekibi sahada
18.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:21

Kars'ta Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 64 kişilik filyasyon ekibi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında saha çalışmaları yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hız kazandı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan filyasyon ekipleri korona virüs testi pozitif çıkan hastaların verdiği bilgiler ve kendi yaptıkları araştırmalar neticesinde hastanın temas ettiği kişilerle ilk olarak iletişim kurup, adreslerine gidiyor en ufak ayrıntıları birinci ağızdan olay yerinde öğrenerek bu sayede virüsün yayılmasını önlüyor.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytaç Erman Kesgin, Korona virüs testi pozitif olan hastaların temas ettiği kişilere ulaşarak evlerinde izolasyon altında kalmalarını sağladıklarını belirtti.

Keskin, temaslı vatandaşların bilmeleri gereken iş ve işlemleri kendilerine anlattıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytaç Erman Kesgin, "Ekiplerimiz hafta içi ve hafta sonu zaman fark etmeden İl Sağlık Müdürlüğü'nde bulunan operasyon merkezinden planlanmış bir şekilde temaslı kişilerin izolasyon kurallarını ihmal etmelerine engel olmaya çalışmaktadır" dedi.

Keskin, "Ekiplerimiz saha çalışması olarak Covid-19 testi pozitif olarak neticelenen hastanın temas ettiği kişilerin adreslerine giderek tek tek onay formu imzalatıp kendilerini salgınla mücadele ve bulaş konusunda geniş bir şekilde bilgilendirip irtibat numaraları vermektedir. Vatandaşlarımızın desteği ile bu işi en güzel şekilde başarmaktayız. Şu ana kadar yüzde yüz başarı ile filyasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Dedektif gibi hareket ederek hiçbir şekilde temaslı bir vatandaşımızı eksik bırakmadan filyasyonunu yapmış bulunmaktayız. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması ile temaslı kişilerin cep telefonlarına bir kod göndermekte ve bu kodlarla filyasyonlarımızı sonlandırarak filyasyon ile alakalı hizmetlerimizi daha da özelleştirerek kişiye özel hale getirmiş olduk" diye konuştu.

Keskin, "Bu mesajlar dolayısıyla yapılan ev ziyaretlerinde kişilere izole olmalarının toplum sağlığı için önemi anlatılmaktadır. Filyasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla sistemimiz pozitif vaka temaslılarını Aile Hekimliği sistemine aktarmakta ve Aile hekimleri de temaslı kişiyi izolasyon süresince her gün sorgulamakta. Herhangi bir şikayeti olması durumunda il operasyon merkezine bilgi vererek gerekli planlamanın yapılmasını sağlamaktadır. Bu süreçte bizlere yardımcı olan anlayışla yaklaşan vatandaşlarımıza teşekkür eder, bu virüsü hep birlikte yeneceğimizi hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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