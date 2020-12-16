Kars'ta 6 köyde Kovid-19 karantinası sonlandırıldı

Kars'ta 6 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılarak toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Subatan, Mezra, Kağızman'ın Akdam, Digor'un Şirinköy, Sarıkamış'ın Başköy ve Akyaka'nın Duraklı köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı 6 köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik