KARS'TA 6 KATLI BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDA YANGIN ÇIKTI

KARS'ta 6 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangın paniğe sebep oldu.

KARS'ta 6 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenden çıkan yangın paniğe sebep oldu. Ev sahiplerinin olmadığı dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, Şehitler Mahallesi İnönünü caddesi üzerindeki 6 katlı Sömen Apartmanının 3'üncü katında meydana geldi. Boş dairede çıkan yangın sonucunda yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Boş dairede çıkan yangını söndürmek için merdivenle tırmanan itfaiye ekipleri cam balkonu kırarak gaz maskesiyle daireye girdi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler olası bir tehlikeye karşı binayı tahliye etti. Bazı vatandaşlar merdivenle indirilerek tahliye edilirken yangını erken fark eden apartman sakinleri ise kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Trafik ekipleri çift şeritli yolu, kontrol amacıyla tek şeride düşürdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar açıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı