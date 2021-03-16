Kars'ta 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 36 kişi taburcu edildi
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Kars'ta 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 36 kişi taburcu edildi

16.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:37
Kars'ta 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 36 kişi taburcu edildi

Kars'ta 6 katlı bir binanın otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan 41 kişiden 36'sı taburcu edildi.

Kars'ta 6 katlı bir binanın otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan 41 kişiden 36'sı taburcu edildi.

İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde bulunan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nın kapalı otoparkında yer alan bir araçta çıkan yangın sebebiyle oluşan dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 41 kişiden 36'sının tedavileri tamamlandı.

Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi edilen 41 kişiden 5'inin ise tedavisi sürüyor. Tedavisi devam edenlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Kars'ta dün gece saatlerinde Gülten Erben Apartmanı'nın kapalı otoparkındaki otomobilde çıkan yangının oluşturduğu duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ile bu kişileri kurtarmaya çalışan itfaiye erlerinden toplam 41 kişi dumandan etkilenmişti.

Bu kişiler, polis, sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Aras EDAŞ ekiplerince binadan tahliye edilip hastaneye kaldırılmıştı. Olayda, otoparktaki 3 otomobil de zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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