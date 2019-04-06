Kars'ta 6 Çocuk, Anne ve Babaları Cıvadan Zehirlendi

Sarıkamış 'ta 8 kişi civadan zehirlenirken, köy de inceleme yapıldı.

Sarıkamış Mescitli köyünde okulda buldukları cıvayla temas eden 6 öğrenci, anne ve babası zehirlenme şüphesiyle Erzurum'a sevk edildi. Zehirlenmenin ardından köye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı

Mescitli köyünde okul yakınlarında 6 öğrenci buldukları 1 kutu cıvayla oynamaya başladı. Öğrencilerden birisinin ise bir kutuyu civayı önce evine götürdüğü tespit edildi.

Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 6 çocuk anne ve babası hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Erzurum'a sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi.

Mescitli Köyü Muhtarı Murat Dönmez, yaptığı açıklamada, "Çocuklar köyün içerisinde gezerken bu maddeyi bulmuşlar ve arkadaşlar arasında oynamışlar ve daha sonra o maddeyi eve getirmişler. Anne ve babası şüphelenmiş daha sonra çocuklarda biraz halsizlik falan olmuş. Şuanda AFAD Ekipleri köye geldi ve köyde inceleme yapıyor. Şuanda 6 çocuk, anne ve babaları zehirlendikleri için hastanede yatıyorlar" dedi. - KARS

Kaynak: İHA