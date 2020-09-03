Kars'ta 593 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Kars'ta 593 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kars'ta bir otomobilde 593 karton gümrük kaçağı sigara ile tütün ve makaron ele geçirildi.

Kars'ta 593 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
03.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:36

Kars'ta bir otomobilde 593 karton gümrük kaçağı sigara ile tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında teknik takibe alınan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince yapılan teknik takibe takılan kişilerin kullandığı ve içerisinde gümrük kaçağı sigara ve tütün taşıdığı belirlenen otomobil Kars'a giriş yaptığı esnada araç uygulama noktasında durduruldu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 593 karton gümrük kaçağı sigara, tütün ve çok sayıda makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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