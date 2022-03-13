Kars'ta 58 köyün yolu kardan kapandı - Haberler

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Kars'ta 58 köyün yolu kardan kapandı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta 58 köyün yolu kardan kapandı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

KARS (AA) - Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 58 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta 6 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 8, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 9, Kağızman'da 10, Sarıkamış'ta 9, Selim'de 5, Susuz'da ise 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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