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Kars'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı Kars'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı 51 köy yolunu ulaşıma kapadı.

KARS (İHA) - Kars'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

KARS - Kars'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı 51 köy yolunu ulaşıma kapadı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Kars'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimi bulurken, belediye ekipleri ise kent merkezinde yollarının karını sürekli temizleyerek açık tutuyor.

Kentte etkili olan kar yağışı vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. İşlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ilerlemekte zorluk çekiyor. İş yeri sahipleri ise dükkanlarının önünün karını temizliyor.

Kentte kar yağışından dolayı Merkez bağlı 4 köy, Akyaka'da 6, Arpaçay'da 9, Sarıkamış'ta 12, Selim'de 14 ve Susuz'da 6 olmak üzere toplam 51 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köylerin yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kars'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

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