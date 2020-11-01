Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
01.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:46
Kars'ın Digor ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars'ın Digor ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine kamyoneti durdurdu.
Yapılan aramada kamyonette bulunan 5 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla N.G. ve E.G. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik