Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şoför istirahat yerinde saklanan 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şoför istirahat yerinde saklanan 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sarıkamış Orbay Kışlası'nda yaptığı yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, araçtaki şoför istirahat yerinde 5 Afganistan uyruklunun saklandığı belirlendi.

Yabancı uyrukluların üst aramasında sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Kaynak: AA