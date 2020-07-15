Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şoför istirahat yerinde saklanan 5 Afganistan uyruklu yakalandı.
15.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:34
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün şoför istirahat yerinde saklanan 5 Afganistan uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sarıkamış Orbay Kışlası'nda yaptığı yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, araçtaki şoför istirahat yerinde 5 Afganistan uyruklunun saklandığı belirlendi.
Yabancı uyrukluların üst aramasında sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.
Kaynak: AA