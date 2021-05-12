Kars'ta 400 kişilik ekip bayram ziyaretlerini engellemek için sıkı denetim yapacak
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Kars'ta 400 kişilik ekip bayram ziyaretlerini engellemek için sıkı denetim yapacak

Kars'ta 400 kişilik ekip bayram ziyaretlerini engellemek için sıkı denetim yapacak
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı ziyaretlerinin önüne geçmek için 400 polisle denetim gerçekleştirecek.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı ziyaretlerinin önüne geçmek için 400 polisle denetim gerçekleştirecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu kentte, polis ekipleri bayram dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kent merkezi ve ilçelerde 50 noktada, 81 ekip ve 400 personelle görev yapacak. Ekipler, bayram ziyaretleri yaptığı belirlenen kişilere cezai işlem uygulayacak.

Polis ekipleri ayrıca farklı noktalarda "şok" uygulamalarla denetim yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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