Kars'ta 40 Santim Buz Tutan Göl Üzerinde Atlı Kızak Keyfi

Kars'ta, yüzeyi tamamen 40 santim buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.

Yaklaşık 40 santim buz tutan ve üzeri karla kaplı Çıldır Gölü'nde Kars'a dışarıdan gelen vatandaşlar, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfini doyasıya yaşıyor.

Özellikle Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor. Sevdikleriyle birlikte Kütük Evin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada üzeri tamamen buz tutmuş göl üzerine çıkıyor.

Bir süre göl üzerinde fotoğraf çekilen vatandaşlar, daha sonra atlı kızaklarla göl üzerinde gezinti yapıyor. 'Buz kırılacak' korkusuyla gezinti yapan vatandaşlar heyecanlı anlar yaşıyor.

Hatay'dan Ankara'ya Ankara'dan Kars'a Doğu Ekspresi ile geldiğini ifade eden Levent Ergin, "Çok eğlenceli geldi. Arkadaşlarımla Hatay'dan Ankara'ya, Ankara'dan buraya Doğu Ekspresi ile geldik. Çok güzel, bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Gayet eğlenceli geçiyor. Korku hissetmedim ama binmeden önce bir tedirginlik hissetmiştim. 'Acaba kırılır mı' diye bir tereddüt ediyorsun, korkuyorsun ama bindikten sonra, kısa bir mesafeden sonra o içinizdeki tedirginliği atıyorsunuz" dedi.

İskenderun'dan Kars'a gelen Özge Senoğlu ise buz üzerinde atlı kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Senoğlu, "Kızağa bindim Kars'a ilk defa geliyorum. Bu kadar beyaz, bu kadar dokunulmamış yer beklemiyordum. Çok güzel, korkmadım ama insan ister istemez bir panik, tedirgin oluyor. Ben balık çıkarılıyor onu da beklemiştim ama onu göremedik" diye konuştu.

Çeşitli illerden Kars'a gelen vatandaşlar Çıldır Gölü üzerinde gezmek ve atlı kızaklarla tur atmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Göl üzerinde atlı kızakla gezinti yaparken büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, buzdan gelen 'çıtırtı' sesiyle zaman zaman korkulu anlar yaşıyor. - KARS

Kaynak: İHA