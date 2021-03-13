Kars'ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı
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Kars'ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı

13.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:12
Kars'ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars'ta kar yağışı ve tipiden dolayı 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta kar yağışı ve tipiden dolayı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte etkili olan tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. tipiden kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor, ancak etkili olan tipiden dolayı kısa sürede tekrar kapanıyor. Bu da yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Digor'da 12, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 2 ve Susuz'da 7 olmak üzere toplam 40 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kentte bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor. Ekipler yaptığı çalışmayla Digor'a bağlı Şatıroğlu köyünün yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KARS

Kars'ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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