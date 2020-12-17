Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

17.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:56
Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Çengilli, Çilehane, Akören ve Kuloğlu köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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