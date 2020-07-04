Kars'ta 4 ev karantinaya alındı
Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
04.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:06
Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Şaban köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 4 Temmuz tarihinden itibaren Kağızman'a bağlı Şaban köyümüzde karantina kararı alınmıştır."
Kaynak: AA