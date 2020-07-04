Kars'ta 4 ev karantinaya alındı Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Şaban köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bulaşıcı hastalığın yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 4 Temmuz tarihinden itibaren Kağızman'a bağlı Şaban köyümüzde karantina kararı alınmıştır."

Kaynak: AA