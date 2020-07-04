Kars'ta 4 ev karantinaya alındı Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz Zuvar Mahallesi Ortayol Sokak'ta bulunan 4 hane İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İkinci bir emre kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı." denildi.

Kaynak: AA