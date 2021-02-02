Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
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Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası

02.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:01
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası

KARS'ta kontrolsüz şekilde park edilen 35 araç ve sürücülerine cezai işlem uygulandı.

KARS'ta kontrolsüz şekilde park edilen 35 araç ve sürücülerine cezai işlem uygulandı. 

Kars Emniyet Müdürlüğü, kontrolsüz parklarla ilgili açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, usulsüz park eden araçların fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz merkezine yük, eşya ve hayvan taşımacılığı yapmak için gelerek kontrolsüz şekilde park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirilmiş olup ihlali bulunan 35 araç ve sürücüsüne gerekli cezai işlem uygulanmıştır" denildi. 

20 ARACA KAMERALARLA CEZA KESİLDİ

Kars'ta trafik denetimlerinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) olarak bilinen caddelerdeki kameralar da kullanıldı. Kamera kayıtlarından kırmızı ışık kurallarına uyulmayan, yaya yoluna park edilen ve ters yönde kullanan toplam 20 araca plaka üzerinden ceza kesildi. 


Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası
Kars'ta 35 araç ve sürücüye kontrolsüz park cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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