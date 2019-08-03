Kars'ta 34 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA