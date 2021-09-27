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Kars'ta 30 sınıf karantinaya alındı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta 30 sınıf karantinaya alındı

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından bazı okullardaki öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 30 sınıfın karantinaya alındığını açıkladı.

AYDIN (AA) - Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından bazı okullardaki öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 30 sınıfın karantinaya alındığını açıkladı.

Kovid-19 tedbirleri altında 588 okul ve 3 bin 563 sınıfın bulunduğu Kars'ta başlayan eğitim öğretim döneminin üç haftalık sürecinde bazı okullardaki öğrencilerin test sonucunun pozitif çıkması sonucu 30 sınıfta karantina uygulaması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Atatürk İlkokulunu ziyaretinin ardından gazetecilere, okullarda maske, mesafe ve temizlik konularında tüm kurallara uyulduğunu söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığından kente 435 bin lira geldiğini bildiren Acay, "Bu parayla maske ve el dezenfektanı aldık. İl, ilçe ve köylerimizdeki okullarda maske ve dezenfektan sorunu bulunmamaktadır. İhtiyacı olan öğrenci ve öğretmene maske ve dezenfektan ulaştırılıyor." dedi.

Acay, şunları kaydetti:

"17 Eylül'de 20 sınıfımız kapalıydı ve 14 günlük karantina süreci haftaya cuma bitiyor ve öğrencilerimiz kaldıkları yerden eğitim öğretime devam edecek. 17 Eylülden bugüne ise 10 sınıfımız daha karantinaya alındı ve toplamda 30 sınıfımız karantinada. Kapalı okulumuz ise bulunmuyor."

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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