Kars'ta 30 Ağustos'a provası

Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi provası yapıldı.

Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi provası yapıldı.

İnönü Caddesi Valilik Tören Alanı'nda yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesi provası yapıldı. Prova öncesi İnönü Caddesi ve ara caddeler trafiğe kapatıldı. Provada yapılacak olan törende askerler yürüyüş düzeni alarak tören geçişini sağladı.

Provada askeri araçlar, polisin kullandığı araçlar ve yer aldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı