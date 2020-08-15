Kars'ta 3 leylek ve 3 kızıl tilki ortamlarına bırakıldı
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Kars'ta 3 leylek ve 3 kızıl tilki ortamlarına bırakıldı

Kars'ta tedavileri tamamlanan 3 leylek ve büyüyen 3 kızıl tilki doğal ortamlarına bırakıldı.

Kars'ta 3 leylek ve 3 kızıl tilki ortamlarına bırakıldı
15.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:05

Kars'ta tedavileri tamamlanan 3 leylek ve büyüyen 3 kızıl tilki doğal ortamlarına bırakıldı.

Yaralı olarak Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 3 leylek iyileşirken, annesiz kalan 3 yavru kızıl tilki de büyüdü. Doğal ortama hazır olan tilki ve leylekler yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Leylekler ve kızıl tilkilerin doğal ortama bırakılmaları kameralarca kaydedildi. Leyler görevlilerden ayrılmakta zorluk çekerken, tilkiler ise bırakıldıkları arazide kaçarak gözlerden kayboldu.

Kars'ta Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanların umut kapısı oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı bölge illerden de buraya getirilen yaban hayvanları burada sağlıklarını kavuşuyor.

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son olarak tedavi ve bakımları tamamlanan 3 leylek ve 3 kızıl tilki yeniden doğal ortamlarına kavuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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