Kars'ta 3 köyde eldiven takarak hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler
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Kars'ta 3 köyde eldiven takarak hırsızlık yapan zanlı yakalandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta 3 köyde eldiven takarak hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Kars'ın Selim ilçesine bağlı 3 köyde 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 15 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SELİM, KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesine bağlı 3 köyde 5 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 15 suç kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Büyükoluklu köyündeki bir marketten 11 bin 200 lira değerinde çeşitli markalarda sigara, muhtelif gıda malzemeleri ve kasada bulunan 700 liranın çalınması üzerine, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayın aydınlatılması için "KAFES" projesinden yararlanan jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, olayı A.Ç'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, 3 köyde 5 farklı iş yerinden eldivenler takarak hırsızlık yapan ve 15 suçtan kaydı bulunan A.Ç'yi operasyonla gözaltına aldı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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