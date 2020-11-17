Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

17.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:08
Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Çerme, Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi ve Karapınar köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında söz konusu köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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