Kars'ta 3 köy Kovid-19 karantinasına alındı
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Kars'ta 3 köy Kovid-19 karantinasına alındı

15.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:08
Kars'ta 3 köy Kovid-19 karantinasına alındı

Kars'ta 3 köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Kars'ta 3 köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:15:52. #1.14#
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