Kars'ta 3 jandarma yaralandı, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta 3 jandarma yaralandı, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak geçirildiğini açıkladı.

Kars'ta 3 jandarma yaralandı, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi
18.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:29

İçişleri Bakanlığı, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonda, 3 jandarma personelinin yaralandığını ve yaralı personellerin hastaneye sevk edildiğini de bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği de vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Haber
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 3 askerimi yaralı
Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 3 askerimi yaralı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinan Özen Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Kars'ta 3 jandarma yaralandı, 3 terörist ölü olarak ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:29:50. #1.14#
title