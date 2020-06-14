Kars'ta 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2 bahçede 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.
14.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:03
Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2 bahçede 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Telek ile Söğütlü köylerindeki 2 bahçede Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar sonucu Telek köyündeki bahçede 2 bin 66, Söğütlü köyündeki bahçede de 1045 kök Hint keneviri ekildiği tespit edildi.
Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen Hint kenevirleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.
Kaynak: AA