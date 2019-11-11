11.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:27

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol ' Kampanyası kapsamında Kars'ta 29 bin fidan toprakla buluştu.



Kars Valisi Türker Öksüz'ün katılımıyla "Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Kafkas Üniversitesi (KAÜ) kampüsünde fidan dikimi yapıldı.



Bugün çok önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade eden Kars Valisi Türker Öksüz, "Çok heyecan verisi bir etkinlik, bu bir ili ağaçlandırma seferberliği aslında, Orman Bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde tüm Türkiye'de 11 milyon ağacı bugün toprakla buluşturuyoruz. Bu projenin adı 'Geleceğe Nefes Ol' neden geleceğe nefes? Çünkü bugün dikeceğimiz fidanlarla birlikte geleceğe bir nefes vermiş oluyoruz. Gelecek kuşaklara bütün yaşayan vatandaşlarımız gelecekte bu fidanları toprağa verdiği, hayata verdiği, havaya verdiği nefesten istifade edecekler" dedi.



Vali Öksüz, Bu farkındalık çalışması aynı zamanda bu kampanyada bulunmaktan çok heyecan duyuyorum. Tüm Türkiye'de 11 milyon fidan dikilirken, ilimizde ede 29 bin fidanı 5 ayrı noktada toprakla buluşturuyoruz. Umuyorum ki gelecek kuşaklara hakikaten önemli bir nefes olur bu diktiğimiz fidanlar. Biz 2019 yılı içerisinde Kars'ta toplam 300 bin adet fidan diktik. Bu önemli bir rakam elbette, bizde il olarak orman varlığımızı bu şekilde inşallah artırmak istiyoruz. Bu kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler KAÜ Kampüsünde hazırlanan alanda fidan dikimi yaptı. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Kars genelinde 5 ayrı noktada yaklaşık 29 bin fidan toprakla buluştu. Dikilen fidanlara can suyu verildi.



Orman Müdürlüğü'nce katılımcılara çam fidanı dağıtımı yapıldı. Geleceğe Nefes Ol Kampanyası Kars'ta yoğun ilgi gördü. - KARS

Kaynak: İHA